Dalla Spagna: ecco il motivo per cui Enrique non convoca Fabian Ruiz!

In quest’ ultima “tornata” è sembrata davvero molto strana l’esclusione di Fabian Ruiz dal gruppo di convocati della Spagna. Il centrocampista è sicuramente un altro giocatore rispetto a quello visto fino alla scorsa estate e sembrava quasi ovvia una chiamata da parte del Ct Luis Enrique. Così non è stato e adesso spunta fuori un’ indiscrezione, un motivo a spiegare l’accaduto…Lo ha riportato AS: “Fabian Ruiz ha litigato con Luis Enrique, non tornerà tra i convocati”, così Joaquin Maroto spiega l’esclusione del centrocampista del Napoli e lo ha confermato anche Mirko Calemme, via twitter: