Carlo Rienzi presidente del Codacons: “Sulla vicenda Dazn ha sbagliato Giorgetti”

“C’è un’indagine dell’autorità delle telecomunicazioni perché evidentemente la piattaforma non è sufficiente. Basterebbe che Dazn facesse accordi con altre piattaforme e il problema sarebbe risolto”. Così Carlo Rienzi, presidente del CODACONS questa mattina a Barba&Capelli, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC. Rienzi ha poi commentato l’incontro tra DAZN e Giorgetti: “Non può succedere niente. Il ministro deve capire che deve incontrare non solo una parte, ma anche l’altra importante parte, gli utenti. Altrimenti parla lui e l’interessato gli dirà la sua versione. Secondo me non si fanno così le convocazioni e a rimetterci sarà l’utente”. Commento anche riguardo la vicenda che vedrebbe una discesa di Fedez in politica: “questi sono problemi suoi. Il degrado dell’Italia è tale che se non ci fosse stato Draghi che ha preso in mano tutto il parlamento, il paese, mi dite chi sarebbe in grado di farlo. C’è una crisi dei partiti”. Poi di nuovo su DAZN: “Di solito i cittadini non se la sentono di protestare. Il CODACONS deve spianare la strada per sconfiggere i soggetti più deboli. Si tratta di aiutarli a non ingoiare i rospi. Dazn se vuole togliere uno dei due apparecchi che ha venduto a tutti gli utenti deve dimezzare anche il costo”.