Calcio femminile – Con la Svizzera è decisiva anche per le azzurre  

La Svizzera non è solo sul cammino dell’Italia di Mancini. Anche le azzurre di Milena Bertolini sfideranno le elvetiche in un match importantissimo il 26 novembre a Palermo (gara di ritorno il 12 aprile 2022). Le due formazioni al momento sono a pari punti in testa al raggruppamento. In palio c’è la qualificazione al Mondiale del 2023, il primo organizzato dalla Fifa a 32 formazioni, che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda: la prima del girone accederà direttamente alla Coppa del Mondo femminile, la seconda andrà ai play off.

Fonte: CdS