WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Wolfsburg 2-2, Girelli allo scadere regala un punto alle bianconere

Ieri sera all’Allianz Stadium, si è giocata la terza gara della Women Champions per la fase a gironi tra la Juventus e il Wolfsburg. Le bianconere sbloccano la gara con Girelli su azione di contropiede tiro che batte un’incerto portiere ospite. Le tedesche però pareggiano con la splendida conclusione a scendere di Lattwein. La squadra ospite più volte sfiora la rete del vantaggio, ma manca la precisione. Nella ripresa la gara cambia registro, la compagine di casa pressa di più e concede poco. Il vantaggio del Wolfsburg arriva però con Wassmuth, dove la difesa della Juventus resta ferma pensando al fuorigioco delle avversarie. Nel recupero, però le bianconere pareggiano, sempre con Girelli che sotto porta batte il portiere tedesco. Un punto che non cambia molto la classifica, ma vale per il morale e la crescita in ambito internazionale. Il Chelsea vince rifilando 7 reti al Servette in terra svizzera.

La Redazione