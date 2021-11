Uomini contati per Mancini: il Ct perde anche Chiellini

Sembra una sorta di go-down. Mancini, il ct della Nazionale italiana, perde gli uomini a sua disposizione un giorno dopo l’altro. Adesso tocca la capitano. Giorgio Chiellini non ce la fa. Il difensore si era fermato durante il riscaldamento della sfida tra Juventus e Fiorentina per un problema all’adduttore e sarà costretto a saltare la sfida di venerdì contro la Svizzera, fondamentale per andare al Mondiale in Qatar. Va ad allungare sempre di più la lista che comprende già Pellegrini, Zaniolo, Immobile, Kean, Toloi e Verratti. Sempre sotto osservazione Barella, che ieri non si è allenato e oggi ha lavorato a parte: resta in dubbio per il match in programma venerdì alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Fonte: calciomercato.com