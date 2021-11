Venerdì sera allo stadio Olimpico si giocherà la sfida decisiva per il primo posto e per la qualificazione ai prossimi mondiali 2023 in Qatar tra l’Italia e la Svizzera. Per la sfida degli azzurri di Mancini, è stato designato l’arbitro inglese Taylor. Gli assistenti saranno Beswick e Nunn, il quarto uomo Pawson; al VAR ci saranno Attwell e Tierney.

La Redazione