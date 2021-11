Tuttosport – De Laurentiis e Insigne sempre più lontani, ma c’è ancora tempo

La vicenda del rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è ancora un grande punto interrogativo. Tuttosport, che oggi titola “De Laurentiis e Insigne sono sempre più lontani”, scrive in merito: “Diversi club aspettano il primo gennaio per cominciare a trattare, secondo regolamento, con un calciatore che si trova a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto. In Italia da sempre è l’Inter che studia il rendimento del magnifico, mentre in Premier oggi c’è l’Everton in prima fila tra quelli che potrebbero offrire a Insigne il quantum da lui immaginato: non meno di 6 milioni netti a stagione, 7 alla firma e i diritti di immagine nella sua disponibilità.

Tutte cifre che il Psg potrebbe garantirgli senza nemmeno un attimo di esitazione. Ma c’è ancora tempo affinché la storia tra Insigne e il Napoli possa essere prolungata, altrimenti qualcuno se ne farà “una ragione”.