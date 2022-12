TELE CLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Maradona? Ci sono avvoltoi che aleggiano sulla sua carcassa”

Nel corso del programma “Club Italia All News”, condotto da Francesco Molaro e con ospite Valerio Rossano, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Maradona? Purtroppo da quasi un anno che non c’è più e ancora oggi spesso e volentieri si fanno polemiche. Dalla questione eredità fino ad arrivare alla maglia indossata domenica sera dal Napoli. Molta gente lo ha voluto bene e tutt’ora, altri invece sono avvolto che si cibano delle sue carcasse. Insigne? Secondo me è giusto che se e parli, facendolo con equilibrio è un tema che va trattato. Le parole del suo agente, hanno chiarito le idee, mettendo anche il rapporto è cordiale tra le parti. Se il prezzo per il rinnovo resta quello detto dal procuratore del capitano azzurro, diventa difficile trovare la quadra. Sul momento del Napoli dico che la squadra ha fatto un ottimo inizio, io non mi sono sbilanciato quest’estate, ma sapevo che c’era da parte della squadra la voglia di rivalsa e c’è Spalletti che sa il fatto suo in campo e nella comunicazione. E’ chiaro che la sosta, come dico diversi tecnici, dipende da come andrà la prossima gara (ride n.d.r.). Al di là delle battute credo che ci sia bisogno visto che nelle ultime gare la squadra è apparsa in calo fisico. Con il Verona infine non era semplice prevalere, visto che spesso ti impedivano di arrivare fino all’area di rigore. Solo alla fine qualcosa si è visto, soprattutto dopo il doppio giallo a Bessa”.

