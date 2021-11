Spartak Mosca/Napoli: ipotesi porte chiuse per emergenza Covid

L’emergenza Covid in Russia è esplosa nuovamente. Il Napoli deve disputare a Mosca la prossima partita di Europa League ed il presidente De Laurentiis è preoccupato dalla situazione. Il console russo a Napoli ha paventato l’idea delle porte chiuse per la partita. Il Corriere del Mezzogiorno scrive:

“Il presidente De Laurentiis da qualche settimana si sta muovendo per capire cosa vorranno fare la Uefa e il governo russo sulla gara del 24 novembre, valida per la quinta giornata del girone C di Europa League. In Russia gli stadi sono aperti al 30% della capienza, la Juventus il 20 ottobre scorso ha giocato in trasferta a San Pietroburgo contro lo Zenit in Champions League. Vincenzo Schiavo, console russo a Napoli, ne ha parlato a Radio Punto Nuovo: «Se si giocherà a Mosca e non ci sarà nessun cambio di sede, è probabile che la partita si svolga a porte chiuse»”. Analogo problema per la Lazio che sarà impegnata contro la Lokomotiv, il 25 novembre. “I contatti tra la Uefa e le autorità russe sono frequenti, nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le decisioni in merito alle partite del Napoli e della Lazio a Mosca”. Per chiudere il cerchio Napoli e Lazio si sfideranno il 28 in campionato.