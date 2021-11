Retroscena G. Di Marzio: “Feci firmare un’opzione a Maradona per portarlo dall’Argentina a Napoli”

Gianni Di Marzio, amato allenatore dal 1977 al 1979», si legge nel comunicato. Segmento artistico-calcistico: dal 1969 al 1984, l’anno dell’arrivo di Maradona. Quello ufficiale: nel 1978, in occasione di uno dei suoi innumerevoli viaggi in Argentina a caccia di talenti, Di Marzio gli fece già firmare un’opzione a favore del club azzurro per 270mila dollari dell’epoca che però cadde nel nulla.

«Le frontiere erano chiuse e non riuscii a convincere Ferlaino».

CUORE IN VALIGIA. Storia. Storia vera e conosciuta da tutti a differenza di un’altra che non vorrebbe raccontare. Sì, preferirebbe tacerla: ma è un peccato seppellirla così. «Continuai comunque a seguire Diego, gli avevo promesso che non mi sarei dimenticato di lui, e anzi per aiutare la sua numerosa famiglia spedivo valigie di maglie, camicie e altri vestiti imballate con il nastro isolante dall’Italia a Villa Fiorito». Il poverissimo barrio del dipartimento di Lomas de Zamora, provincia di Buenos Aires, doveva vivevano i Maradona. Fonte: CdS

