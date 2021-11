Napoli-Inter, focus sui nazionali in giro per l’Europa

Otto, quindi, i nazionali del Napoli, nove invece quelli dell’Inter impegnati con le nazionali europee. La pattuglia più nutrita nell’Italia di Mancini che sarà impegnata venerdì all’Olimpico di Roma contro la Svizzera e lunedì prossimo a Belfast contro l’Irlanda del Nord: in totale saranno cinque, tre gli azzurri (Insigne, Di Lorenzo e Meret), due i nerazzurri (Bastoni e Barella, anche se le condizioni fisiche di quest’ultimo verranno monitorate a Coverciano e la sua presenza è ancora in forse per la sfida con la Svizzera). Nella Slovacchia ci saranno Lobotka, il centrocampista del Napoli, e il difensore nerazzurro Skriniar: la nazionale slovacca affronterà giovedì la Slovenia in casa e domenica Malta in trasferta.

Altri quattro i nazionali di Spalletti impegnati in Europa: Elmas sarà di scena con la Macedonia del Nord giovedì in Armenia e domenica con l’Islanda; Mertens sarà impegnato con il Belgio sabato contro l’Estonia (Dries torna dopo l’operazione alla spalla di inizio luglio) e martedì prossimo contro il Galles; Zielinski con la Polonia affronterà venerdì Andorra in trasferta e lunedì prossimo in casa con l’Ungheria; Rrahmani sarà impegnato con il Kosovo domani in amichevole contro la Giordania e domenica per l’ultima partita del girone di qualificazione per i mondiali 2022 in Qatar contro la Grecia.

Due gli olandesi dell’Inter che scenderanno in campo con la nazionale del ct van Gaal sabato contro Montenegro e martedì prossimo con la Norvegia; due i nazionali croati Perisic e Brozovic, in campo venerdì contro Malta e lunedì con la Russia. E poi Calhanoglu farà parte della Turchia per le due sfide con Gibilterra (giovedì) e Montenegro (martedì prossimo) e Dzeko che giocherà con la Bosnia ed Erzegovina sabato contro la Finlandia e martedì della prossima settimana con l’Ucraina.

Il Mattino