Lo Monaco, dirigente: “Rinnovo Insigne? Questo è un nuovo caso Mertens”

Su Radio Marte, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente, ecco le sue parole “Napoli con un ruolino di marcia di tutto rispetto. Si dovesse mantenere questo andazzo magari si potrebbe festeggiare qualcosa di importante. La squadra ha ampiamente dimostrato di avere le qualità per poterci stare fino alla fine, ha consistenza ma anche individualità importanti. A oggi sembrerebbe una lotta a 3 ed è un bel contendere per il Napoli, anche perché gli avversari non sono gli storici rivali. Adesso ci sono pretendenti leggermente sotto rispetto al livello del Napoli, attualmente. Milan senza i titolari? Ogni squadra ha fatto a meno di giocatori importanti, non oso pensare a quanto succederà al Napoli con la Coppa d’Africa. Il campo ha espresso un verdetto insindacabile, con un Napoli ad alti livelli: non vedo perché dovrebbe mollare. Per ora il Napoli è la prima della classe, poi quanto verrà in seguito nessuno può predirlo. Sicuramente il Napoli affronterà il resto del campionato con un organico capace di confrontarsi con ognuna delle squadre di vertice. Rinnovo Insigne? Situazione cristallizzata, il Napoli è felicissimo di averlo a determinate condizioni. Mi sembra che il giocatore voglia restare e mi sembra che ci sia solo da limare. Secondo me ci troviamo di fronte a un nuovo caso Mertens. Sembrava dovesse andare via, alla fine è rimasto. Sono schermaglie che fanno parte del gioco. Si tratta solo di andare a verificare come mettere tutti d’accordo. Fare discorsi diversi significa solo rompere gli equilibri”.