L’Infortunio di Immobile tiene in ansia Sarri e rischia di non esserci al “Maradona”

Dal ritiro di Coverciano, dove si sta allenando l’Italia, in vista della doppia sfida contro Svizzera e Irlanda del Nord, non arrivano buone notizie per il c.t. Roberto Mancini. Oltre ai dubbi Chiellini e Barella, si è fermato anche Ciro Immobile. L’attaccante della squadra azzurra e della Lazio ha una sofferenza al muscolo soleo e che ha riguardato la gara contro la Salernitana. Se così fosse sarebbe un problema anche per Sarri. Salterebbe anche le gare dei biancocelesti contro: Juventus, Lokomotiv Mosca e forse anche il Napoli.

Fonte: CdS