Jorginho: “Pallone d’Oro, non mi stupirei di perdere”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Globo Esporte, il metronomo della Nazionale italiana e del Chelsea Jorginho ha parlato del Pallone d’Oro per il quale è tra i giocatori in lizza: “Credo di non volermi creare troppe aspettative però sarei ipocrita a dire che non ci penso perché è impossibile. Se succederà, sarà grandioso, altrimenti non mi lamenterò. Resto con i piedi per terra e mi concentro su altro e poi ho già ricevuto il premio di miglior giocatore da parte dell’UEFA. Non spetta a me dire se alla fine vincerò o meno il Pallone d’Oro ma credo che dimostrerebbe che vengono presi in considerazione tutti i giocatori e non solo alcuni tipi e la loro importanza. Sarebbe una sorta di incentivo, un modo per dire che non vengono visti solo i gol”.

