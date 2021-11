In Serie A si gioca di meno rispetto alle stagioni passate

Nei campionati top le gare durano in media 95 minuti: solo 55 però sono con il pallone in movimento. E in Serie A scatta l’allarme

In media 2 minuti e 34 secondi in meno a partita rispetto alla scorsa stagione. Anche in Bundesliga e Premier il gioco rallenta e non per colpa del Var Il problema è strutturale: per essere competitiva l’industria del calcio deve iniziare a riflettere sull’introduzione del tempo effettivo. Più ritmo e meno pause per non allontanare gli spettatori.