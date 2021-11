Il Chelsea punta Osimhen: è lui l’alternativa a Mbappè

Come era ampiamente prevedibile ora ha gli occhi di un bel po’ di osservatori e squadre puntati addosso, Victor Osimhen, Infatti, la notizia di mercato più “rumorosa” della settimana arriva da Londra e lo riguarda: il Chelsea di Tuchel ha messo nel mirino il nigeriano del Napoli. I suoi numeri in questo avvio di stagione stanno catalizzando molte attenzioni, tanto che i Blues lo hanno segnato in cima alla lista. Secondo quanto riportato da Sports Illustrated, il principale obiettivo in attacco del Chelsea è Kylian Mbappé, giocatore che si libererà a parametro zero dal Psg, ma, se non dovesse riuscire a chiudere per lui, il club inglese rivolgerebbe il suo interesse proprio ad Osimhen, destinato ad affiancare Lukaku. A perdere il posto, lasciando Londra, dovrebbe essere Timo Werner.