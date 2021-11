Giuntoli al lavoro: a gennaio i rinforzi per le corsie esterne

Il mercato di gennaio è alle porte e La Gazzetta dello Sport affronta l’argomento in merito al Napoli. Giuntoli vorrebbe regalare a mister Spalletti dei rinforzi sulle corsie laterali. Il quotidiano rosa scrive: “Per la fascia destra interessa Noussair Mazraoui, olandese di nascita ma di nazionalità marocchina, 24 anni da compiere domenica. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza con l’Ajax si è mostrata complicata. Mazraoui è incuriosito dalla possibilità di un’esperienza all’estero e il campionato italiano è nella sua lista di gradimento.

Per la fascia sinistra le attenzioni sono indirizzate verso Reinildo Mandava, 27 anni, dal 2019 al Lilla. Il suo nome è stato già molto vicino al Napoli ad agosto. A Spalletti occorre una soluzione da aggiungere a quella di Mario Rui sulla fascia sinistra, al di là del pieno rientro di Ghoulam”.