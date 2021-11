Gazzetta – Il Napoli ha una spina dorsale africana: Koulibaly, Anguissa e Osimhen

Le perplessità sulla Coppa d’Africa che si disputerà a gennaio continuano a tenere banco, e anche la Gazzetta dello Sport, che scrive in merito alla stagione del Napoli, sottolinea l’eventualità delle difficoltà che il club potrebbe incontrare a gennaio. “Cosa deve temere? La squadra ha una spina dorsale africana: Koulibaly, Anguissa e Osimhen. A gennaio la coppa continentale la sfilerà via. Spalletti dovrà essere bravo a tenere in piedi il Napoli comunque. Come in tutte le sale stampe della sua vita, il tecnico toscano ha già trovato il modo di polemizzare e intuire complotti. E non ha ancora perso una partita… Sono bastati una vittoria sofferta, con la Salernitana, un pareggio con il Verona per ascoltare mugugni attorno a una squadra imbattuta che sta facendo storia”.