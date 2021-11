Gazzetta – Due nomi per la difesa del Napoli, uno nuovo ed uno “vecchio”

Il Napoli ha indubbiamente bisogno di rinforzi, specie in difesa, e cercare così in particolare un’alternativa sia a Mario Rui che a Di Lorenzo. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive sul prossimo mercato calcistico di gennaio. Per la fascia destra piace Noussair Mazraoui, olandese di nazionalità marocchina. Ha 24 anni, viene dall’Ajax. “La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza con il club olandese si è mostrata complicata. Mazraoui è incuriosito dalla possibilità di un’esperienza all’estero e il campionato italiano è nella sua lista di gradimento. In estate veniva valutato attorno ai 15 milioni di euro, una quotazione che sta ora decrescendo in vista della scadenza del contratto”.

Per il lato sinistro, invece, le attenzioni di Giuntoli sono rivolte a Reinildo Mandava, 27 anni, dal 2019 al Lilla. La quotazione di gennaio potrebbe dimezzarsi rispetto ai 6 milioni attuali.

IlNapolista