Fedele, dirigente: “Ayroldi? I rigorini non mi sono sembrati così lapalissiani”

Su Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele, dirigente, ecco le sue parole: “Inter-Napoli? Partita non da vita o morte, ci sono 7 punti di vantaggio. Basterebbe non perdere per mantenere inalterata la distanza, poi al ritorno si gioca a Napoli. Ma anche in caso di sconfitta non sarebbe la fine del mondo. Il tesoretto che abbiamo accumulato può permetterci di fare qualche scivolone. Derubato in queste prime 12 partite? Sgombriamo il campo da paure oscure: il Napoli oggi si potrebbe permettere anche uno scivolone, se va con tranquillità senza vedere ombre può lottare per qualcosa in più. Ayroldi? Sui rigorini non mi sono sembrati così lapalissiani”.