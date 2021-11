Europa League: errore arbitrale, chiesta la vittoria o la ripetizione della gara

Errore dell’arbitro: il Galatasaray ricorre all’Uefa. Un caso nel girone E di Europa League, quello della Lazio. Il Galatasaray ha chiesto la vittoria a tavolino o la ripetizione della gara per un errore tecnico dell’arbitro nel corso della sfida con la Lokomotiv Mosca, giocata lo scorso 4 novembre e terminata 1-1. Il direttore di gara, lo svizzero Sandro Scharer, ha ammonito per due volte Dmitri Zhivoglyadov ma non gli ha mostrato il cartellino rosso. I turchi hanno protestato con l’Uefa e in una nota ufficiale chiedono i tre punti contro i russi o quantomeno la ripetizione della partita.

Fonte: CdS