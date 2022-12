ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – M. Panico (all. Pomigliano): “Contro l’A.c. Milan ci vorrà cinismo sotto porta per ottenere un buon risultato”

Il campionato di serie A femminile, mai come quest’anno le gare sono equilibrate e i pronostici incerti. In testa e in coda regna l’equilibrio e tra le squadre che si stanno mettendo in luce c’è anche il Pomigliano femminile. La squadra campana ha 10 punti e gioca a viso aperto, merito anche di mister Mimmo Panico intervistato da ilnapolionline.com in vista anche della gara contro l’A.c. Milan di domenica prossima.

Lunedì pomeriggio il c.t. dell’Italia Under 16 Leandri ha convocato l’attaccante Anna Longobardi. Ci parleresti lei dal punto di vista tecnico? “Bisogna fare i complimenti alla società Pomigliano per il lavoro che stanno facendo, dove stanno crescendo le calciatrici dal vivaio. Anna Longobardi è un attaccante forte fisicamente ed ha ampi margini di crescita. Le faccio un grosso in bocca al lupo per questa convocazione”.

Analizzando la sfida contro il Sassuolo, c’è più la soddisfazione della gara giocata, oppure l’amarezza per non aver ottenuto punti? “Noi giochiamo ogni gara, in casa o in trasferta giocandocela al meglio delle nostre possibilità. Il Sassuolo ha molte calciatrici di livello e lo hanno confermato contro di noi. I numeri della gara hanno detto che abbiamo avuto più occasioni da gol e tiri, 22, ma alla fine il risultato finale è stato a favore loro. Sono soddisfatto della prestazione delle ragazze, ma sappiamo che dobbiamo migliorare e farlo di partita in partita”.

Su cosa dovrai lavorare con il tuo staff per il resto della stagione del Pomigliano femminile? “L’obiettivo è la permanenza in massima serie e credo che la strada intrapresa è quella giusta. Sicuramente dovremo sfruttare le occasioni da gol che creiamo. Come detto prima contro il Sassuolo potevamo avere più freddezza sotto porta, ma sono certo che col tempo arriveremo anche a questo obiettivo”.

Per te che significato ha giocare su campi come Formello, Bogliasco e ieri il Ricci come allenatore e per le tue ragazze? “Sicuramente un tassello di crescita per tutti noi. Abbiamo giocato contro squadre forti e in strutture importanti. Anche domenica siamo stati accolti benissimo dal Sassuolo e a fine gara abbiamo ricevuto i complimenti dalla squadra di casa. Indubbiamente riceverli ci fa piacere e accresce la nostra autostima, tuttavia l’auspicio e proseguire nel percorso di ottenere punti ed ottenere il traguardo della salvezza, obiettivo del club”.

Domenica affronterete l’A.c. Milan di Ganz. Cosa ne pensi del tuo collega avversario che come calciatore è stata un’icona. “Ganz allena una squadra forte fisicamente e con diversi elementi validi in molte zone del campo. L’A.c. Milan non è un mistero che ha come obiettivo di arrivare tra le prime posizioni, provando ad impensierire la capolista Juventus. Noi dovremo cercare di limitarle e sfruttare le occasioni che ci concederanno”.

Come vi preparerete per la sfida in casa contro le rossonere? “Sappiamo che è una squadra che spesso vince con i punteggio di 1-0 e vuol dire che hanno un’ottima fase difensiva. Hanno diversi elementi che possono fare la differenza e lottano per i primi posti. Noi dovremo essere cinici sotto porta, quando ne avremo l’opportunità e concedere poco alle nostre avversarie. Come sempre ce la giocheremo al meglio e mi auguro che oltre ai complimenti di ottenere un buon risultato per il traguardo della salvezza”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

