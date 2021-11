Da Manolas a Mertens, gli antidoti anti Coppa d’Africa

Da qui alla Coppa d’Africa, c’è ancora tempo, ancora tante le gare da giocare, prima che arrivi tutto il mese di Gennaio. In quel periodo, dove tra le sfide anche contro la Juventus, non ci saranno: Koulibaly, Anguissa e Osimhen, ovvero la colonna vertebrale della squadra. Spalletti però, com’è nel suo costume, non si abbatte e pensa agli antidoti, oppure alle soluzioni per sostituirli. Per questo ci sono: Manolas, Demme, Mertens e Petagna, pronti all’uso. Si aggiungono anche Juan Jesus e Lobotka. Insomma non mancano le alternativa, in una rosa che mai come quest’anno è competitiva per giocarsela su più fronti.