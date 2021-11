Corriere del Mezzogiorno – Russia, emergenza Covid, contro lo Spartak ipotesi “porte chiuse o altro”

Il 24 novembre il Napoli dovrà affrontare lo Spartak Mosca per la gara di Europa League. L’emergenza Covid in Russia porta il presidente De Laurentiis a cercare una soluzione in vista della gara, ne parla oggi Il Corriere del Mezzogiorno. “Il presidente De Laurentiis da qualche settimana si sta muovendo per capire cosa vorranno fare la Uefa e il governo russo sulla gara del 24 novembre, valida per la quinta giornata del girone C di Europa League. In Russia gli stadi sono aperti al 30% della capienza, la Juventus il 20 ottobre scorso ha giocato in trasferta a San Pietroburgo contro lo Zenit in Champions League. Vincenzo Schiavo, console russo a Napoli, ne ha parlato a Radio Punto Nuovo: «Se si giocherà a Mosca e non ci sarà nessun cambio di sede, è probabile che la partita si svolga a porte chiuse»”.

