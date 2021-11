Chi è l’azzurro che corre di più? Anguissa battuto da un insospettabile

Pausa delle nazionali e tempo di bilanci, di dati che fanno capire in che modo leggere le partite della Serie A. Il Napoli di Luciano Spalletti arriva alla terza sosta stagionale con ancora i gradi da prima in classifica, un primato fatto di qualità e anche quantità, messe insieme in campo. Ma qual è l’azzurro che ha corso di più in media in queste prime dodici giornate di campionato?

In molti si aspetterebbero Frank Anguissa, il centrocampista del Camerun che è arrivato sul finale del mercato e si è preso il centrocampo del Napoli, eppure a prendersi il “record” fin qui è un altro centrocampista come Stanislav Lobotka. L’azzurro ha corso in media fin qui 11.3 chilometri, 6° nella classifica generale del campionato e primo del Napoli. Dietro di lui proprio Anguissa (11.08) che chiude la Top 10 italiana.Fonte e grafico Mattino.it