AMICHEVOLE – Kosovo-Giordania, formazioni ufficiali. Ritorno al passato in difesa per Rrahamani

Questo pomeriggio si giocherà la gara amichevole tra il Kosovo e la Giordania, occasione per vedere all’opera le due compagini in vista dei prossimi impegni ufficiali. Per i padroni di casa Rrahamani giocherà nella difesa a 3 come ai tempi dell’Hellas Verona.

La Redazione