Amichevole/ Kosovo-Giordania 0-2: Sconfitta pesante per Rrahmani & Co!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match Kosovo-Giordania, amichevole internazionale; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al 18esimo, a sorpresa la Giordania passa in vantaggio grazie al goal di Faisal, che batte Muric e porta in vantaggio gli asiatici. Dopo tanto sforzarsi per trovare il pareggio, il Kosovo addirittura subisce lo 0-2, all’85esimo, quando Al Daradreh, trova uno spiraglio e chiude il match. Da segnalare al 91esimo, l’espulsione di Al Rawabdeh della Giordania, per somma di ammonizioni. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match

Kosovo (3-4-3): Muric; Rrahmani, Kryeziu ( 46′ Zhegrova ), Fazliji; Vojvoda, Halimi ( 46′ Kastrati ), Shala, Berisha, Aliti ( 56′ Loshaj ); Rashica ( 62′ Selmani ), Muriqi. All.: Gliha

Giordania (3-5-1-1): Abulaila; Al Dumeiri, Nasib, Abu Hash; Haddad, Al Rawabdeh, Daoud Haikal ( 59′ Al Saify ), Al Mardi ( 73′ Israiwah ), Abdel-Rahman ( 84′ Ayed ); Faisal ( 73′ Al Daradreh ), Olwan ( 59′ Al-Tamari ). All.: Hamad

Ammonizioni: 38′ Halimi (K), 41′ Al Rawabdeh (G), 76′ Al Daradreh (G), 77′ Rrahmani (K)

Marcatori: 18′ Faisal (G), 85′ Al Daradreh (G)

Espulsioni: 91′ Al Rawabdeh (G)