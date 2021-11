A breve Malcuit potrebbe essere la prossima buona notizia per Spalletti

Da oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti al “Training Center Konami di Castel Volturno”, con 14 nazionali in giro tra Europa e mondo. Spalletti dovrà fare, come si dice in questi casi, di necessità virtù. Un calciatore che potrebbe il tecnico di Certaldo recuperare è il terzino Kevin Malcuit. L’ex di Sant-Etienne e Fiorentina ha saltato cinque partite in campionato e due di Europa League e prima del match contro l’Hellas Verona ha iniziato a fare il personalizzato in campo. Molto probabilmente anche Kostas Manolas ritornare nella lista dei convocati. E’ chiaro che solo le sedute di allenamento daranno le conferme che Spalletti e l’ambiente azzurro.

Fonte: Il Mattino