Verso Milan/Napoli calendario in discesa per i rossoneri

Due capolista in fuga, o forse è più giusto dire fuitina. Milan e Napoli si incontreranno il 19 dicembre a san Siro. La data è già cerchiata sul calendario. Quello calcistico, fino a quel giorno, sembra essere più favorevole ai rossoneri di Pioli. Il Milan, infatti, ha già affrontato Roma, Inter, Juventus, Lazio e Atalanta, mentre il Napoli ha incontrato solo i bianconeri e giallorossi. Da dopo la sosta inizierà il ciclo di ferro per la squadra di Spalletti che partirà subito col botto andando in casa dell’Inter il prossimo 21 novembre. Nello stesso turno Milan farà visita alla Fiorentina, mentre la settimana dopo riceverà il Sassuolo. Il 28 novembre il Napoli ospiterà al Maradona la Lazio, in una partita tutt’altro che banale. Altro test importante per gli azzurri il 4 dicembre, quando al Maradona arriverà l’Atalanta: cliente sempre scomodo. I rossoneri, in attesa del 19 dicembre, potranno provare a mettere fieno in cascina nelle più facili partite con Sassuolo e Salernitana in casa, Genoa e Udinese lontano dal Meazza.

Il Mattino