UFFICIALE: Ciro Immobile lascia per infortunio il ritiro della nazionale!

L’Italia di Mancini perde un altro tassello per infortunio in vista della doppia sfida di qualificazione al mondiale. Stiamo parlando di Ciro Immobile, che per via di un infortunio ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale. Al suo posto è stato convocato Gianluca Scamacca. Ecco il comunicato della FIGC: “Anche Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale: dai controlli diagnostici effettuati questo pomeriggio, infatti, è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato. Al suo posto è stato convocato l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca, che si aggregherà alla squadra in serata a Coverciano.”