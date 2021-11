Spalletti ed il Napoli si godono il centrocampista e le sue prestazioni

Il Napoli di Luciano Spalletti comanda la classifica di Serie A in compagnia del Milan con 32 punti in 12 giornate. Tra gli azzurri più in spolvero c’è sicuramente Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, omaggiato dal club con un tweet sull’account ufficiale, sta disputando una stagione super e in campionato ha già fatto meglio dello scorso anno, quando aveva chiuso con tre gol e un assist in 33 presenze.

Fabian Ruiz e i numeri in campionato con Spalletti

Per il classe ’96 l’annata è iniziata sotto una buona stella, sia dal punto di vista delle prestazione che nel feeling con la rete. L’ex Betis Siviglia, infatti, ha già messo il proprio timbro sul tabellino dei marcatori in tre occasioni (Genoa, Sampdoria e Bologna), servendo anche due assist: quello per Koulibaly nel momentaneo 3-0 a Udine (la gara terminò 4-0 per i partenopei) e quello per l’1-1 di Di Lorenzo nell’ultimo match, quello pareggiato 1-1 in casa contro l’Hellas Verona. Numeri importanti che fanno ben sperare i tifosi azzurri, sempre “con un sogno nel nel cuore“.

Fonte: CdS