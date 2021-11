Nicolò Schira, giornalista: “Napoli e Milan? Sono le squadre che hanno giocato meglio”

A “Marte Sport Live”, Nicolò Schira, giornalista:

“I pareggi di Napoli e Milan? Beh il Verona è un cliente da prendere con le molle, ha battuto sia Lazio che Roma che Juventus. A San Siro aveva fatto tremare il Milan, secondo il pareggio è fisiologico e ci può stare. Sia Napoli che Milan viaggiavano a ritmo stellare, era normale attendersi un rallentamento. L’Inter per organico resta la squadra Campione d’Italia e favorita. Milan mentalmente più avanti del Napoli? Sono le squadre che hanno giocato meglio, nonostante peraltro delle assenze importanti, specie al Milan. Il segnale più importante forse è questo: aver vinto gare importanti anche senza calciatori importanti. De Laurentiis su Insigne? Segnale forte, non sembra intenzionato a fare rilanci clamorosi. Non si intende rilanciare all’infinito. Se i giocatori pretendono di più il rischio è la separazione. Non credo allo scenario MLS, all’estero c’è qualche sondaggio ma non mi sembra che il ragazzo sia propenso a questo. Penso che le parti faranno uno sforzo come accaduto anni fa con Mertens. Altrimenti vedremo cosa verrà fuori. Si parla tanto anche di Inter ma poi qualcuno dovrebbe spiegarmi come farlo giocare nel 3-5-2”.