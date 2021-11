Napoli-Inter, il problema riguardante i nazionali in giro per il mondo

Quattordici i nazionali del Napoli, 14 quelli dell’Inter: stesso numero, le due squadre sotto questo aspetto sono alla pari in vista della supersfida in programma il 21 novembre al Meazza alla ripresa del campionato. Otto i nazionali del Napoli impegnati nelle gare di qualificazioni europee, uno in più nell’Inter (saranno nove). Le partite della zona di qualificazione mondiale africana vedranno invece impegnati solo calciatori del Napoli (4) mentre in quelle sudamericane saranno più quelli dell’Inter (5) e ci sarà soltanto un azzurro (il colombiano Ospina) e un altro (Lozano) disputerà quelle della zona nord e centro America. Una settimana di partite in giro per il mondo per i nazionali azzurri e nerazzurri che cominceranno domani per concludersi mercoledì della prossima settimana.