Marcolin: “Il Napoli ha un calciatore mi ricorda Veron…”

L’ex calciatore e commentatore di Dazn, Dario Marcolin, talent di Dazn è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: “Il Napoli ha un calciatore che mi ricorda Sebastian Veron, ve lo ricordate? Gioca a destra, a sinistra, cambia posizione e si propone in attacco, da idee e fa anche gol dal limite dell’area: parlo ovviamente di Fabian Ruiz. E’ straordinario. Non somiglia a me quando giocava, ripeto, mi da l’idea del calciatore argentino ex Lazio”. Inoltre, Marcolin, ha aggiunto: “Il Napoli è una squadra molto forte in attacco, lo spagnolo da sempre una marcia in più davanti, dando geometrie e fantasie a tutta la compagine allenata da Luciano Spalletti”. Ha evidenziato l’ex calciatore del Napoli. Marcolin ha chiosato: “Quest’anno il Napoli può giocarsela alla grande per lo scudetto, la squadra c’è, ha una grande capacità e organizzazione difensiva, alla fine sono sicuro che questo farà la differenza in chiave scudetto”.