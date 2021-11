“L’alternativa a Mario Rui? Si potrebbe puntare su un giocatore diverso”, l’opinione di Rambaudi

E’ quasi tempo di mercato invernale per il calcio e, lo è anche per il Napoli, che deve rinforzare, a giusta ragione, le zone in cui è carente di giocatori, come le fasce. Roberto Rambaudi, ex calciatore, ne parla, sottolineando l’urgenza che riguarda la fascia sinistra. «Sono anni che diciamo che servirebbe un’alternativa a Mario Rui, anche se va detto che il portoghese sta facendo molto bene. Ecco perché penso che si potrebbe puntare su un giocatore diverso: forte di testa e più fisico. Trovarlo non sarà facile: bisogna cercare in squadre medio basse perché i top club non vendono i loro pezzi pregiati a gennaio», aggiunge sicuro. «Per il resto diventa difficile migliorare questa squadra. Davanti Spalletti ha tanta scelta: credo sia l’unica squadra di questa serie A ad avere tante alternative. E poi bisognerà vedere l’impatto della coppa d’Africa. Ma attenzione: non devi prendere tanto per prendere, ogni colpo deve essere ponderato».

Il Mattino