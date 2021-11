Il Napoli ha bisogno di un rinforzo per fascia. Calaiò ha in mente un nome per quella sinistra

E’ indiscutibile che il Napoli abbia bisogno di rinforzi, specie per quel che riguarda la difesa, ed il mercato invernale si avvicina a grandi passi. Emanuele Calaiò, ex giocatore del Napoli, ha le idee chiare per quanto riguarda la questione terzini. «Ne servirebbe uno per fascia»specifica. Di Lorenzo e Mario Rui hanno bisogno di alternative e Juan Jesus è pur sempre un centrale che viene adattato sulla corsia esterna. Certo, a gennaio è difficile trovare le buone occasioni, anche perché si può spendere meno. Ma io punterei su qualche giovane. Mi viene in mente Parisi dell’Empoli, che lo scorso anno è stato il miglior terzino sinistro del campionato di serie B. O magari si deve cercare all’estero dove si trovano soluzioni interessanti e low cost come è stato nel caso di Anguissa. Diversamente si fa fatica, perché non hai la forza per andare a prendere un top».

Il Mattino