Giudice Sportivo: multa per cori offensivi di matrice territoriale

Il Giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le gare della 12ª giornata ha comminato 10.000€ di multa al Verona; per “avere la totalita’ dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (Napoli, ndr); che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e a centrocampo“; come si legge nel comunicato ufficiale della Lega. Stessa multa anche per la Salernitana, i cui tifosi si sono resi protagonisti di lancio di fumogeni e petardi in campo e nelle vicinanze di uno steward. Per lancio di oggetti da parte dei tifosi è stato multato anche il Milan, (5.000€), mentre sono sei i giocatori squalificati per un turno: Martinez Quarta e Milenkovic della Fiorentina, Nikolau dello Spezia, Makengo dell’Udinese, Bessa e Kalinic del Verona.

Fonte: CdS