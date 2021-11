Giudice Sportivo: multa al Verona per i cori razzisti e beceri al Maradona

Non sono di certo stati un bel sentire quei cori l’altra sera al Maradona. E, attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A, il Giudice Sportivo è intervenuto in merito e ha comminato 10.000€ di multa al Verona per “avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (Napoli, ndr), che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e a centrocampo”. Stessa multa anche per la Salernitana, i cui tifosi si sono resi protagonisti di lancio di fumogeni e petardi in campo e nelle vicinanze di uno steward. Per lancio di oggetti da parte dei tifosi è stato multato anche il Milan, (5.000€).