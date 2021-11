Giordano, giornalista: “Esterno? Mandava resta il primo nome”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Cosa c’entra Boga con Insigne? Niente. Infatti non è detto che se va via Insigne devi prendere un replicante. Non vedo giocatori che gli somiglino in maniera disinvolta. Ayroldi distratto? Ci sta, Osimhen cade perché colpito e l’arbitro ha un uomo davanti a sé. Il problema è perché non l’ha visto il VAR. Dobbiamo aprire la categoria dell’uomo VAR: va creata una categoria che risponda a questi requisiti e che sia brava. Esterno? Mandava resta il primo nome. Cambiato qualcosa nel mio rapporto con De Laurentiis? No, assolutamente. Con Benitez mi andò di lusso ma non mi disse niente De Laurentiis. Conceicao? E’ stata un’idea maturata immediatamente dopo la fine del campionato, poi evidentemente evaporata. Prima di ufficializzare situazioni che vengono tenute nascoste è necessario che ci siano i contratti. L’idea sembrava avesse preso corda. I nomi al momento erano di Allegri e Spalletti. Poi venne fuori anche Conceicao. Dal punto di vista personale e professionale non è cambiato nulla”.