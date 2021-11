Fulvio Collovati: “Il Napoli? Mi rinforzerei a centrocampo ed ho il nome adatto per Spalletti”

Il Napoli, dopo 12 giornate di campionato, è primo a pari punti con il Milan, con 32 punti in graduatoria. Imbattuto e solo 4 reti subite. L’auspicio del club azzurro è di avere più o meno questa classifica, in vista anche di Gennaio quando Koulibaly, Anguissa e Osimhen andranno a giocare la Coppa d’Africa. Il mercato invernale spesso e volentieri è considerato di operazione, come confermato dall’ex calciatore Fulvio Collovati. «Premesso che il Napoli è già da scudetto, più di un esterno sinistro prenderei un centrocampista. Zielinski è un po’ discontinuo, Anguissa andrà a fare la coppa d’Africa e Lobotka mi sembra ancora fuori forma. I centrocampisti sono diventati fondamentali nel gioco di ogni squadra. E allora dico che serve uno che sappia fare gol e non solo legna. Il mercato di gennaio è il mercato dei poveri quindi tocca spesso pescare all’estero. Anche se l’idea più intrigante potrebbe essere Barak del Verona. Sappiamo che è una bottega cara, ma questo può essere l’anno buono per il Napoli e allora un piccolo sforzo a gennaio si dovrebbe tentare. Altrimenti in Italia devi provare a prendere un giocatore in prestito che nel proprio club è fuori dal progetto, o comunque ai margini: tipo Vecino, Amrabat».

Fonte: R. Ventre Il Mattino