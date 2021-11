E se proprio rinnovo non dovesse essere, Napoli tutto su Boga

L’Inter pensa ad Insigne, il Napoli pensa a Boga qualora il capitano non dovesse rinnovare. Sembra che la decisione dipenda esclusivamente dal 24 azzurro. Intanto, l’eventuale sostituto già è nel mirino del club azzurro. Come detto si tratta di Jeremie Boga del Sassuolo. Il Corriere dello Sport scrive: “Boga è stato sempre l’esterno che Cristiano Giuntoli ha tenuto in cima all’elenco dei propri desideri: l’ha osservato, l’ha studiato, l’ha memorizzato, lo ha pure cercato in epoca non sospetta, il 7 luglio del 2020”. Ovviamente il tutto è in fase embrionale, si tratta di cautelarsi se…Perchè, come giusto che sia, in casa Napoli la priorità resta il rinnovo del capitano. Ma Boga è un obiettivo, un calciatore che piace, “e il prezzo, si legge sul quotidiano, verrà dopo, lo farà il mercato, se e quando si aprirà attorno ad un pezzo pregiato”.