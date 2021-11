Dazn dice basta alla doppia utenza, a breve le comunicazioni

Tra poco dovrebbe compiersi, lo anticipa Il Sole 24 Ore. DAZN sarebbe in procinto di annullare la possibilità di vedere le partite in doppia utenza, cioè non sarà più possibile vedere la partita in due case diverse mediante lo stesso abbonamento. L’emittente, interrogata sulla questione dal quotidiano, ha risposto con un “no comment”, ma il “due al posto di uno” è destinato a lasciare la scena. A breve dovrebbe arrivare l’informazione agli utenti in modo che questi ultimi possano esercitare il diritto di recesso. Il motivo di questa decisione viene considerata la pirateria, perché è un modo per colpire l’utilizzo fraudolento degli accessi, ma probabilmente anche il calo degli abbonamenti stessi. Inutile aggiungere che la notizia non ha reso affatto contenti gli abbonati alla piattaforma.