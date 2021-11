Capello: “Una difesa solida, Osimhen e Spalletti fanno la differenza”

Lo scudetto lo vede più un affare tra Milan ed Inter, Fabio Capello. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, ma avverte di fare attenzione al Napoli. «Il Napoli è una squadra di grande qualità. Ha una difesa che prende pochissimi gol, solo 4 finora: alla lunga fa la differenza. Poi hanno Osimhen, uno irruente, spacca le partite, in un momento strepitoso. In più, e non è poco, c’è Spalletti, un allenatore di grande esperienza, molto bravo a gestire». Ritiene che la Juventus sia ormai troppo lontana per rientrare nel discorso, mentre la squadra azzurra è «tra le favorite: con 4 gol presi finora dimostra di avere una difesa forte, con un giocatore come Koulibaly a guidarla. Alla lunga sono situazioni che fanno la differenza». In più aggiunge la sua opinione sugli ormai famosi rigorini: «Perché i giocatori si buttano per terra, urlano come se gli avessero sparato e vengono premiati. Io sono per la sportività e secondo me la Var va usata per punire chi fa sceneggiate. Va utilizzata per sanzionare quei giocatori che si mettono le mani in faccia e non vengono neppure sfiorati, chi si rotola e non è toccato: in questo modo ci sarebbero molte meno sceneggiate»