CALCIO FEMMINILE – Marco Zwingauer neo d.g. del Napoli

L’avvocato Marco Zwingauer, giovane ed esperto uomo di calcio, è il nuovo direttore generale del Napoli Femminile. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver lavorato alacremente nei giorni scorsi, ha interpretato al meglio le esigenze del club inserendo nei quadri dirigenziali un professionista del settore che avrà un ruolo operativo al fianco della squadra. A presentare Zwingauer allo staff tecnico ed alle calciatrici è stato questa mattina il presidente Carlino, insieme all’amministratore delegato e ad altri consiglieri di amministrazione. Il Napoli Femminile ha dimostrato immediata capacità di reazione sia sul campo che a livello strutturale, iniziando domenica scorsa un nuovo virtuoso percorso del quale Zwingauer sarà una figura centrale. Zwingauer, ex direttore generale della Florentia San Gimignano – club che ha militato in Serie A fino alla passata stagione -, è un avvocato giuslavorista insignito anche del Premio di Laurea Artemio Franchi per la sua tesi sul lavoro sportivo nel calcio dilettantisco. È stato tra i fondatori del Centro Storico Lebowski di Firenze, tra le prima società sportive cooperative per azioni d’Italia, ma negli ultimi anni si è dedicato anima e corpo al calcio femminile. A Zwingauer va il più caloroso benvenuto da parte del Napoli Femminile, che ha piena fiducia nell’apporto che il nuovo direttore generale potrà fornire alla crescita del progetto.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile