Il mercato calcistico invernale è quasi alle porte, ed al netto di una stagione cominciata nel migliore dei modi per il Napoli, anch’esso ha bisogno di rinforzi. Lo sa bene anche l’ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti. «Bisogna assolutamente prendere un difensore centrale per sostituire Koulibaly che sarà impegnato con il Senegal. Magari potrebbe trattarsi di un investimento anche in ottica futuro. Penso a un giovane di belle speranze che tornerebbe utile anche per le prossime stagioni». E a proposito di giovani le idee di Bruscolotti sono chiare. «Quanto agli altri settori del campo non toccherei nulla, perché tutti hanno raggiunto un buon livello di confidenza con il campo e non c’è differenza tra titolari e riserve, anzi. Si parla spesso di un terzino che manca per dare riposo a Di Lorenzo, ma io a destra darei più spazio a Zanoli: è un giovane che mi piace molto. Credo sia un ragazzo che meriti molto e per di più si adatta anche a sinistra, cosa che lo fa diventare un ottimo jolly difensivo».

Il Mattino