Biasin: “Il pareggio è merito del Verona, non demerito del Napoli!”

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha così commentato la gara col Verona: “Alla fine della partita ci si ritrova a puntare il dito: “Il Napoli ha steccato… Il Napoli non ce l’ha fatta… Il Napoli rallenta”. Bah, francamente non ci è piaciuto il racconto mediatico post-gara, quello che non contempla gli avversari, per dire. Il Verona di Tudor, signore e signori, gioca bene, è organizzatissimo, ha fatto fuori fior-fior di avversari. Che il Napoli possa rallentare è nell’ordine delle cose, soprattutto se trova un avversario all’altezza. Sono più i meriti dei gialloblu rispetto ai demeriti dei capo-classifica e trasformare un pareggio in un dramma è esattamente quello che non serve a una squadra che ambisce (legittimamente) allo scudetto”.

da TMW