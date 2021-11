Biasin, giornalista: “Insigne? Non credo che possa andare all’Inter”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista, ecco le sue parole: “Per il lavoro fatto nell’ultima estate mi è parso che tante squadre abbiano aumentato le loro ambizioni. Ci sono partite più belle, la mentalità è diversa da parte degli allenatori che badano poco a conservare e molto più ai 3 punti. La pausa fa peggio a tutti, l’ennesimo stop spezzetta il campionato e non è mai un bene, anche perché poi gli allenatori in pratica devono ricominciare da capo. Bisogna ritrovare gli automatismi e l’alchimia. Sul lungo periodo si deve trovare uno slot dedicato alle qualificazioni ma ormai tutti si sono abituati. Insigne? Francamente non credo che possa andare all’Inter. Economicamente avrebbe anche un senso perché lo prenderesti a zero però non vedo Insigne altrove rispetto a Napoli. Ma poi nel 3-5-2 non trovo una collocazione ideale. Prima di andare a prendere un giocatore difficile da sistemare ci penserei due volte”.