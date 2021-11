Barella vuole esserci contro la Svizzera, anche il Napoli “monitora”

Nicolò Barella è uscito malconcio dal derby di domenica sera. Si è fermato per un problema al flessore. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Corriere della Sera, il centrocampista non intende arrendersi e sino all’ultimo lavorerà per dare la sua disponibilità al ct Roberto Mancini in vista della partita di venerdì all’Olimpico contro la Svizzera. In previsione campionato, poi, c’è la sfida del 21 novembre con il Napoli capolista. Di conseguenza, anche il club azzurro monitora le condizioni di Barella.