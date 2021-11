Ass. De Jesu sul ritorno degli ultras: “Il Napoli deve cambiare il regolamento d’uso”

Nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio De Jesu, Assessore alla sicurezza del Comune di Napoli ed ex Questore di Napoli: “La questione dei gruppi organizzati è all’attenzione del Sindaco. Ci sono state polemiche dopo le dichiarazioni dell’Assessore Cosenza, per cui bisognerà sederci intorno ad un tavolo e non escludo nulla. La società dovrebbe modificare il regolamento d’uso dell’ufficio e questa cosa la sta seguendo il Sindaco. Se ci saranno dei margini tutto deve esser fatto in maniera conforme a quelle che sono le regole generali”.