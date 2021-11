A. Pisani, ex avv.to Diego: “Io penso che gli eredi hanno ragione”

Queste le parole di Angelo Pisani, ex avvocato di Diego Armando Maradona ad 1 Station Radio: “Questa battaglia sarà perenne, poiché si tratta di un brand che può essere utilizzato in tutti i modi. Sottolineiamo anche che Diego JR non ce l’ha con il Napoli, anzi è orgoglioso che il San Paolo abbia il nome di suo padre, oggi che il calcio non è più arte ma solo interessi. Questione eredi? Io penso abbiano ragione: se scende in campo l’immagine di mio padre è giusto che io venga informato, almeno. Si tratta di una questione umana, è assurdo che debbano scoprirlo da qualcun altro. Presupposti legali per causa? Ti dico che non lo so precisamente, poiché non ero presente e non sono informato. Però ho la procura firmata da Diego Armando Maradona in mio favore a rappresentare, a gestire e organizzare per lui qualsiasi iniziativa. Ma non l’ho fatto né prima né dopo, perché è una questione di rapporti e di etica.”

Fonte: 1 Station Radio